Уругвай пробився в 1/8 фіналу ЧС-2018 та вивів туди Росію. ВІДЕО

Збірна Уругваю обіграла Саудівську Аравію у 2-му турі чемпіонату світу у групі А.

Уругвайці забезпечили собі участь в 1/8 фіналу та вивели туди Росію, яка напередодні здолала Єгипет 3:1.

Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок зірковий нападник Барселони Луїс Суарес.

Незважаючи на очікування вболівальників, що селесте розірвуть оборону Саудівської Аравії, яка у першому турі виглядала аматорською командою навіть на фоні збірної Росії, уругвайці намагалися грати на контратаках. Але це відбулося вже після того, як Суарес скористався помилкою Мохаммеда Аль-Овайса та відправив м'яч у ворота.

Урешті-решт, виявилося, що уругвайцям цілком задовольняє мінімальна перемога, адже за будь-яку перемогу дають три очки - чи то 1:0, чи то 3:0.

Хоча є думка, що Уругвай економить сили на збірну Росії та підганяє пік форми на плей-офф.

Нагадаємо, 20 червня Португалія також із рахунком 1:0 обіграла Марокко.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

Уругвай - Саудівська Аравія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 23 Суарес