Уругвай пробився в 1/8 фіналу ЧС-2018 та вивів туди Росію. ВІДЕО
Збірна Уругваю обіграла Саудівську Аравію у 2-му турі чемпіонату світу у групі А.
Уругвайці забезпечили собі участь в 1/8 фіналу та вивели туди Росію, яка напередодні здолала Єгипет 3:1.
Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок зірковий нападник Барселони Луїс Суарес.
Незважаючи на очікування вболівальників, що селесте розірвуть оборону Саудівської Аравії, яка у першому турі виглядала аматорською командою навіть на фоні збірної Росії, уругвайці намагалися грати на контратаках. Але це відбулося вже після того, як Суарес скористався помилкою Мохаммеда Аль-Овайса та відправив м'яч у ворота.
Урешті-решт, виявилося, що уругвайцям цілком задовольняє мінімальна перемога, адже за будь-яку перемогу дають три очки - чи то 1:0, чи то 3:0.
Хоча є думка, що Уругвай економить сили на збірну Росії та підганяє пік форми на плей-офф.
Нагадаємо, 20 червня Португалія також із рахунком 1:0 обіграла Марокко.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
Уругвай - Саудівська Аравія 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 23 Суарес
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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20.06.2018
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