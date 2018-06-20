Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 22:53
Іспанія мінімально перемогла Іран
Збірна Іспанії з мінімальним рахунком виграла у Ірану в матчі другого туру ЧС-2018.
Автором єдиного забитого м'яча в поєдинку став Дієго Коста.
Як відомо, раніше в цій групі Португалія обіграла Марокко завдяки Роналду.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група В
Іран – Іспанія 0:1 (0:0, 0:1)
Голи: 0:1 – 54 Дієго Коста
#IRN 0:1 #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 червня 2018 р.
ВСЁ! Испанцы побеждают хоть и не так уверенно, как многие предполагали. Все решил гол Диего Косты#IRNESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/sNQ5jrRMLq
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