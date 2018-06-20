Іспанія мінімально перемогла Іран

Збірна Іспанії з мінімальним рахунком виграла у Ірану в матчі другого туру ЧС-2018.

Автором єдиного забитого м'яча в поєдинку став Дієго Коста.

Як відомо, раніше в цій групі Португалія обіграла Марокко завдяки Роналду.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група В

Іран – Іспанія 0:1 (0:0, 0:1)

Голи: 0:1 – 54 Дієго Коста