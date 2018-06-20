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20.06.2018  23:43

Гравець Марокко: Суддя був вражений грою Роналду і хотів футболку Пепе

Нордін Амрабат

Півзахисник збірної Марокко Нордін Амрабат залишився незадоволений роботою американського рефері Марка Гейгера на матчі ЧС-2018 з Португалією.

Про це він заявив після зустрічі.

"Це неймовірно. Не знаю до чого звик цей американський рефері. Його дуже вразив Кріштіану Роналду, і я почув, як Пепе сказав, що суддя хоче його футболку. Це чемпіонат світу, а не цирк", - зазначив футболіст.

"Думаю, ми заслужили більшого. Ми заслужили перемоги. У нас було п'ять або шість серйозних моментів, а вони нічого не створили. Вони просто захищалися. Навіть Роналду опустився в півзахист", - впевнений гравець.

"Вони багато говорять про VAR (відеоповтори, - ред.), але якщо вони не використовують його регулярно, це не буде працювати", - цитує Амрабата tribuna.com.





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