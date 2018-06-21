Іран попсував нерви Іспанії: незарахований гол персів, невпевнена гра фавориту. ВІДЕО

Збрна Іспанії не без проблем обіграла Іран у 2-му турі чемпіонату світу у групі В.

Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок Дієго Коста, який забив уже 3-й свій гол на турнірі.

Іспанці набрали чотири очка і тепер ділять першу сходинку у квартеті із Португалією, яка обіграла Марокко завдяки Роналду.

Цікаво, що і у протистоянні португальців та марокканців, і у зустрічі Уругваю та Саудівської Аравії було також зафіксовано рахунок 1:0.

Також цікаво і те, що у матчі Іран - Іспанія було вперше на турнірі не зараховано взяття воріт: суддя матчу Андрес Кунья з Уругваю звернувся за допомогою до відеоасистента, який вказав, що у епізоді було зафіксовано поза грою.

Проте іранці, не дивлячись на те, що вони вже встигли відсвяткувати гол Саїда Еззатоллахі (а це сталося на 66-й хвилині), продовжили грати доволі активно, намагаючись врятувати бодай одне очко. Вахід Амірі обіграв у штрафній Жерара Піке, навісив на Мехді Таремі, той пробив головою, але м'яч полетів трохи вище воріт.

Проте іспанці вистояли. Так само, як це зробили португальці проти Марокко - на класі.

Що ж, тричі за день фаворити матчів здобували мінімальні перемоги, незважаючи на очікування гольової феєрії. Проте цілком ймовірно, що це ще не все, що вони показали на Мундіалі...

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група В

2-й тур

20 червня

Іран – Іспанія 0:1 (0:0, 0:1)

Голи: 0:1 – 54 Дієго Коста

Іран - Бейранванд, Резаян, Пураліганджі, Хоссейні, Ехсан Хаджсафі (Мохаммаді, 69), Еззатоллахі, Таремі, Ебрахімі, Амірі (Годдос, 86), Карім Ансаріфард (Аліреза Джаханбахш, 74), Сердар Азмун.

Іспанія - Де Хеа, Карвахаль, Піке, Рамос, Альба, Бускетс, Васкес (Асенсіо, 80), Сільва, Іньєста (Коке, 71), Іско, Дієго Коста (Родріго, 89).

Ппередження: Амірі (79), Ебрахімі (90).