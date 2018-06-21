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21.06.2018  10:55

Рамос розповів, кого вважає найкращим гравцем в історії

Серхіо Рамос

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос вважає, що Мессі найкращий гравець в історії аргентинського футболу.

Про це сказав сам гравець.

Таким чином Рамос відповів на критику з боку легендарного аргентинця Дієго Марадони.

Раніше той заявив, що Рамос не здатний бути лідером іспанської збірної в обороні.

"Я поважаю Марадону, тому що він один з великих. Але Марадона сам прекрасно розуміє, що він знаходиться в декількох світлових роках від кращого аргентинського гравця в історії, яким я вважаю Мессі", - цитує A Bola Рамоса.

Раныше Рамос висловився щодо матчу з Португалією у першому турі ЧС-2018.

Нагадуємо, що Рамосу та його сім'ї погрожують через травму Салаха.





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