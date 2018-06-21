Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1005 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 10:55
Рамос розповів, кого вважає найкращим гравцем в історії
|Серхіо Рамос
Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос вважає, що Мессі найкращий гравець в історії аргентинського футболу.
Про це сказав сам гравець.
Таким чином Рамос відповів на критику з боку легендарного аргентинця Дієго Марадони.
Раніше той заявив, що Рамос не здатний бути лідером іспанської збірної в обороні.
"Я поважаю Марадону, тому що він один з великих. Але Марадона сам прекрасно розуміє, що він знаходиться в декількох світлових роках від кращого аргентинського гравця в історії, яким я вважаю Мессі", - цитує A Bola Рамоса.
Раныше Рамос висловився щодо матчу з Португалією у першому турі ЧС-2018.
Нагадуємо, що Рамосу та його сім'ї погрожують через травму Салаха.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій