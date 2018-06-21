Вперше за 40 років у Ірані жінкам дозволили побувати на стадіоні

В Ірані вперше з 1979 року на футбольний стадіон нарівні з чоловіками пустили жінок.

Про це повідомляє Al-Ahram.

Жінки-вболівальниці змогли спостерігати за грою з участю національної команди в рамках групового етапу ЧС-2018 проти Іспанії на стадіоні в Тегерані.

Іранські любителі футболу дивилися гру на моніторі на арені Азаді, на заході були присутні близько 10 тисяч осіб.

Спочатку планувалося допустити жінок до перегляду першої гри Ірану на ЧС-2018 проти Марокко, але за кілька годин до матчу влада заборонила трансляції футболу на відкритих майданчиках.

Пізніше чиновники змінили своє рішення через масових гулянь після перемоги збірної в дебютному матчі на ЧС-2018.

У Тегерані сподіваються, що перший досвід перегляду матчу сім'ями дозволить жителям країни разом подивитися на стадіоні матч з Португалією, пише Sport24.

Нагадуємо, що Іран здобув перемогу над збірною Марокко.

Крім того, збірна Іспанії небез проблем обіграла Іран.