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21.06.2018  12:55

Мати Мессі: Лєо страждає та плаче

Ліонель Мессі

Форвард збірної Аргентини плаче через результати збірної.

Про це розповіла Селія Куччіттіні, мама форварда.

"Насправді, люди люблять його, і Лео відповідає тим же, і це найпрекрасніше. Він дуже цінує це. Він багато чого чекає від турніру, тому що його мрія - виграти чемпіонат світу. Цього він хоче найбільше", - говорить мати легенди.

"Сім'я підтримує Лео. Він перший, хто хоче перемогти, принести титул, і, звичайно, його партнери по команді теж. Ми страждаємо через критику. Кажуть, що Ліонель не відчуває відповідальності, але це неправда. Якби тільки всі вони бачили Лео таким, яким його бачимо ми: він страждає і плаче через це. Критика ранить його і нас", - наводить слова Куччіттіні AS.

Нагадаємо, що Рамос розпові кого вважає найкращим аргентинським гравцем в історії.





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