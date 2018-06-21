Данія розписала мирову з Австралією

Єдинак забиває з пенальті

Збірна Данії не змогла визначити сильнішого в парі з Австралією в другому турі групи С.

На гол Еріксена в першому таймі відповів Єдинак точним ударом з пенальті.

Зазначимо, що арбітр призначив пенальті після відеоповтору.

Цікаво, що це перша офіційна зустріч команд за всю історію.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи С зустрінуться Франція і Перу.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група С

21 червня

Данія - Австралія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 - 7 Еріксен, 1:1 - 38 пенальті Єдинак