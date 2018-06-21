Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 16:51
Данія розписала мирову з Австралією
|Єдинак забиває з пенальті
Збірна Данії не змогла визначити сильнішого в парі з Австралією в другому турі групи С.
На гол Еріксена в першому таймі відповів Єдинак точним ударом з пенальті.
Зазначимо, що арбітр призначив пенальті після відеоповтору.
Цікаво, що це перша офіційна зустріч команд за всю історію.
Нагадаємо, що в іншому матчі групи С зустрінуться Франція і Перу.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група С
21 червня
Данія - Австралія 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 - 7 Еріксен, 1:1 - 38 пенальті Єдинак
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Шеф-редактор: Дмитро Копій