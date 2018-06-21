Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 17:10
Франція - Перу: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади збірних Франції та Перу на матч другого туру групи С.
Франція: Льоріс, Ернандес, Умтіті, Варан, Павар, Погба, Канте, Грізманн, Мбаппе, Матьюді, Жиру.
Перу: Гальєсе, Трауко, Родрігес, Рамос, Адвінкула, Акіно, Йотун, Куева, Каррільо, Флорес, Герреро.
Матч розпочнеться 18:00.
Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей матч.
Раніше повідомлялося, що в іншому матчі групи С Данія зіграла внічию з Австралією.
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