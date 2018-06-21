Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
73 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.06.2018  17:10

Франція - Перу: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади збірних Франції та Перу на матч другого туру групи С.

Франція: Льоріс, Ернандес, Умтіті, Варан, Павар, Погба, Канте, Грізманн, Мбаппе, Матьюді, Жиру.

Перу: Гальєсе, Трауко, Родрігес, Рамос, Адвінкула, Акіно, Йотун, Куева, Каррільо, Флорес, Герреро.

Матч розпочнеться 18:00.

Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей матч.

Раніше повідомлялося, що в іншому матчі групи С Данія зіграла внічию з Австралією.





Читай також
Франція - Перу: де дивитися матч ЧС-2018
Франція - Перу: анонс матчу ЧС-2018
Франція - Австралія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Прогноз і ставки на матч Франція - Австралія, ЧС-2018, 16 червня
Останні публікації
20.06.2018 - Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин

Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
 
20.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
Усі публікації
Новини
18:37
ЧС-2018. Збірна Росії отримала 20 мільйонів доларів за вихід із групи на ЧС-2018
18:15
Баскетбол. Федерація баскетболу недопустила Будівельник до участі в Суперлізі
18:01
ЧС-2018. Данія - Австралія: невиразна нічия на користь Франції. ВІДЕО
17:53
Футбол. Ювентус підписав півзахисника Ліверпуля. ФОТО. ВІДЕО
17:31
Футбол. Моуріньо пояснив, чому підписав Фреда
17:10
ЧС-2018. Франція - Перу: стартові склади команд
16:51
ЧС-2018. Данія розписала мирову з Австралією
16:40
Футбол. Манчестер Юнайтед офіційно представив Фреда. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
20.06.2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!