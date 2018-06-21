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21.06.2018  20:24

Аргентина – Хорватія: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади збірних Аргентини і Хорватії на матч другого туру групи С.

Аргентина: Кабальєро, Меркадо, Тальяфіко, Акунья, Маскерано, Отаменді, Сальвіо, Меса, Перес, Мессі, Агуеро.

Хорватія: Субашич, Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч, Ракітіч, Брозовіч, Ребіч, Модріч, Перішіч, Манджукіч.

Матч розпочнеться 21:00.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.





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