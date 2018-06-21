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131 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 20:24
Аргентина – Хорватія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади збірних Аргентини і Хорватії на матч другого туру групи С.
TEAM NEWS // #ARGCRO— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 21 червня 2018 р.
This promises to be a good one in Nizhny Novgorod... 🇦🇷🇭🇷#WorldCup pic.twitter.com/4MuxZz1NEW
Аргентина: Кабальєро, Меркадо, Тальяфіко, Акунья, Маскерано, Отаменді, Сальвіо, Меса, Перес, Мессі, Агуеро.
Хорватія: Субашич, Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч, Ракітіч, Брозовіч, Ребіч, Модріч, Перішіч, Манджукіч.
Матч розпочнеться 21:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.
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