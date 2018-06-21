Франція - Перу: триколірні, слідом за Росією та Уругваєм, крокують в 1/8 фіналу. ВІДЕО

Кіліан Мбаппе (ліворуч) вівів збірну Франції в 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірна Франції, перемігши в другому матчі групи С збірну Перу, оформила путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Звітну гру активніше розпочали номінальні гості та вже на 6-й хвилині мали чудовий момент. Але м'яч після удару Крістіана Куева пройшов трохи вище воріт. Французи відповіли небезпечним ударом Грізманна - повз ворота. А на 31-й хвилині перуанці мали виходити вперед: Паоло Герреро вийшов віч-на-віч з Уго Льорісом, але голкіпер триколірних зіграв бездоганно. На 34-й хвилині Олів'є Жиру пробивав по воротах суперників, захисник латиноамерикінців встиг заблокувати удар нападника, який відскочив до Кіліана Мбаппе - 1:0.

На 43-й хвилині Лукас вийшов на побачення з Гальєсе, але кіпер пераунців зіграв бездоганно, відбивши м'яч.

Другий тай також активніше розпочали футболісти збірної Перу. На 50-й хвилині м'яч після удару Санчеса потрапив у стійку воріт Льоріса. Через 18 хвилин Адвінчула пробив вище воріт, хоча позиція для взяття воріт була дуже перспективною.

На 81-й хвилині Дембеле пробивав з кута карного майданчика - м'яч знову пройшов повз ворота. На останніх хвилинах гри французи зіграли дисципліновано та ні на секунду не втратили концетрацію тим самим зберігши переможний рахунок.

Нагадаємо, що в іншій грі групи С Данія - Австралія було зафіксовано нічию (1:1).

Таким чином французи з 6-а очками очолили групу та оформили вихід у 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група С

21 червня

Франція – Перу 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Мбаппе

Франція – Льоріс, Павар, Варан, Умтіті, Люка Ернандес, Канте, Погба (Нзонзі, 89), Мбаппе (Дембеле, 75), Грізманн (Фекир, 80), Матюїді, Жиру.

Перу – Гальєсе, Адвинкула, Рамос, Родрігес (Сантамарія, 46), Трауко, Акіно, Йотун (Фарфан, 46), Каррілью, Куева (Руїдіас, 82), Флорес, Герреро.

Попередження: Матюїді (16), Герреро (23), Акіно (81), Погба (86).