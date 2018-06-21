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21.06.2018  22:33

Мбаппе встановив унікальне досягнення на ЧС-2018

Кіліан Мбаппе

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії своєї збірної, який забивав на чемпіонатах світу.
 
Нападник відзначився на 34-й хвилині гри проти збірної Перу в матчі другого туру ЧС-2018.


Відзначимо, що в день матчу з перуанцями Кіліану виповнилося 19 років і 183 днів.
 
Мбаппе перевершив результат Давіда Трезеге, який забив гол за збірну у віці 20 років.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став автором унікального досягнення.





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