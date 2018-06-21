Мбаппе встановив унікальне досягнення на ЧС-2018

Кіліан Мбаппе

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії своєї збірної, який забивав на чемпіонатах світу.



Нападник відзначився на 34-й хвилині гри проти збірної Перу в матчі другого туру ЧС-2018.

19 years, 183 days@KMbappe is France’s youngest goalscorer at a major tournament 🙌 pic.twitter.com/xU6izBJQcu — B/R Football (@brfootball) 21 червня 2018 р.



Відзначимо, що в день матчу з перуанцями Кіліану виповнилося 19 років і 183 днів.



Мбаппе перевершив результат Давіда Трезеге, який забив гол за збірну у віці 20 років.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став автором унікального досягнення.