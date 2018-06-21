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291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 22:33
Мбаппе встановив унікальне досягнення на ЧС-2018
|Кіліан Мбаппе
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії своєї збірної, який забивав на чемпіонатах світу.
Нападник відзначився на 34-й хвилині гри проти збірної Перу в матчі другого туру ЧС-2018.
19 years, 183 days@KMbappe is France’s youngest goalscorer at a major tournament 🙌 pic.twitter.com/xU6izBJQcu— B/R Football (@brfootball) 21 червня 2018 р.
Відзначимо, що в день матчу з перуанцями Кіліану виповнилося 19 років і 183 днів.
Мбаппе перевершив результат Давіда Трезеге, який забив гол за збірну у віці 20 років.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе став автором унікального досягнення.
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