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324 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 23:38
Стало відомо, кого визнали найкращим гравцем матчу Аргентина - Хорватія
|Лука Модрич
Збірна Хорватії розгромила команду Аргентини в матчі групового етапу ЧС-2018.
Півзахисник Лука Модрич був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
Модрич: 2 матча на #ЧМ2018 - 2 гола.— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 червня 2018 р.
Еще один игрок "Реала", который в полном порядке на этом турнире#ARGCRO pic.twitter.com/WS6sNMfKwW
Хорват забив гол у другому таймі, зробивши рахунок 2:0.
Як відомо, Хорватія в першому матчі групового етапу здобула надважливу перемогу над збірною Нігерії.
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