Мессі та Ко на межі прірви або, як хорвати принижували нащадків Марадони. ВІДЕО





Збірна Хорватії знищила збірну Аргентини в 2-му турі групи D ЧС-2018 (3:0).

Протягом усієї гри не покидало відчуття в приреченості Аргентини. Хорвати, незважаючи на те, що менше котролювали м'яч (42/58), повністю контролювали хід гри від першої до останньої секунди.

Уже на 5-й хвилині матчу чудову нагоду змарнував Іван Перишич, але слід відзначити впевнену гру кіпера біло-голубих Вільфредо Кабальєро. Аргентинці відповили небезпечним ударом Меси на 13-й хвилині, але захисники хорватів встигли заблокувати удар півзахисника.

На 22-й хвилині фантастичний постріл вдався Маркосу Акуньї, але балканців врятувала поперечка. На 30-й хвилині знову аргентинці мали нагоду відкрити рахунок, але невпевнено в воротарському майданчику зіграв Енцо Перес, не зумівши переправити м'яч у ворота буквально з кількох метрів. А вже на 33-й хвилині Маріо Манджукич виграв боротьбу в повітрі в захисників збірної Аргентини, але футболісту Ювентуса забракло точності.

Другий тайм розпочався з напівмомента Аргентини. Агуеро пробивав зі складної позиції прямо по центру воріт і для Субашича це не стало несподіванкою.

На 53-й хвилині жахливої помилки припустився кіпер Аргентини Кабальєро і Анте Ребич ударом з льоту відкрив рахунок. після пропущеного голу дії Мессі та Ко більше нагадували агонію, яка часом переростала в занадту емоційність. Хоча слід зазначити, що на 64-й хвилині гри Меса мав нагоду зрівняти рахунок, але бездоганно зіграв воротар збірної Хорватії. У ці хвилини аргентинці постійно шукали пасом Мессі, але один, як говорять, у полі не воїн. Гравці збірної Хорватії дуже дисципліновано захищалися та час від часу втікали в котратаки. А на 80-й хвилині Лука Модрич фантастичним ударом метрів з 18 відправив м'яч у нижній кут воріт Кабальєро.

Під завісу гри штрафний у виконанні Івана Ракитича прийняла на себе поперечина. Але все ж гравець Барселони не пішов з поля без забитого голу. Уже в доданий арбітром час Ракитич відпрвив м'яч у порожні ворота, тим самим встановивши підсумковий рахунок гри.

Тож блискуча перемога підопічних Златко Далича дозволила хорватам забронювати собі путівку в 1/8 фіналу. Шанси ж аргентинців наразі є дуже й дуже примарними.

Нагадаємо, що інша гра другого туру групи D Нігерія - Ісландія відбудеться завтра, 22 червня, о 18:00.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група D

21 червня

Аргентина – Хорватія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 - 53 Ребич, 0:2 - 80 Модрич, 0:3 - 90 Ракитич

Аргентина – Кабальеро, Меркадо, Отаменді, Тальяфіко, Сальвіо (Павон, 56), Перес (Дібала, 68), Маскерано, Акунья, Мессі, Меса, Агуеро (Ігуаїн, 54).

Хорватія – Субашич, Врсалько, Ловрен, Віда, Стринич, Брозович, Ребич (Крамарич, 57), Модрич, Ракитич, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90).

Попередження: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменді (85), Акунья (87), Чорлука (90).