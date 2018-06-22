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22.06.2018  07:24

Бразилія - Коста-Рика: де дивитися матч ЧС-2018

 

22 червня від матч 2-го туру чемпіонату світу у групі Е між збірними Бразилії та Коста-Рики

Футболісти команд вийдуть на поле Санкт-Петербург Арени у одноіменному місті о 15:00. 

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер. 

Як відомо, у першому турі Бразилія зіграла унічию із Швейцарією.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





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