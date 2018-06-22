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337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 07:24
Бразилія - Коста-Рика: де дивитися матч ЧС-2018
22 червня від матч 2-го туру чемпіонату світу у групі Е між збірними Бразилії та Коста-Рики.
Футболісти команд вийдуть на поле Санкт-Петербург Арени у одноіменному місті о 15:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Як відомо, у першому турі Бразилія зіграла унічию із Швейцарією.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій