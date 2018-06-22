Бельгія - Туніс: анонс матчу ЧС-2018
23 червня відбудеться матч 2-го туру у групі G на чемпіонаті світу-2018 між збірними Бельгії та Тунісу.
Гра розпочнеться о 15:00 на стадіоні Спартак у Москві.
Бельгія підтвердила сподівання щодо статусу тіньового фавориту ЧС-2018, упевнено розібравшись із Панамою. І хоча це було протистояння із фаворитом Мундіалей, який до того ж продемонстрував непогану гру, підопічні Роберто Мартінеса дотиснули суперника та забили у його ворота три голи.
Туніс міг створити чергову сенсацію, проте цьому завадив нападник збірної Англії Гаррі Кейн. Саме цей хлопець забив гол уже у доданий арбітром час та зробив рахунок 2:1 на користь трьох левів. Африканці ж залишили непогане враження.
Тож червоним диявилом буде не так легко, як здається. Проте у разі перемоги вони забезпечать собі вихід в 1/8 фіналу, адже навряд чи у англійців виникнуть проблеми із панамцями.
Раніше повідомлялося, як відреагував на розгром Панами Роберто Мартінес.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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