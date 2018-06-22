Нігерія - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018

22 червня у групі D на чемпіонаті світу-2018 відбудеться матч 2-го туру між збірними Нігерії та Ісландії.

Футболісти розпочнуть протистояння на стадіоні Волгоград-Арена о 18:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, напередодні у групі Аргентина сенсаційно була розгромлена Хорватією, тож у разі перемоги ісландці матимуть гарні шанси на вихід в 1/8 фіналу.