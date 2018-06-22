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343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 07:59
Нігерія - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018
22 червня у групі D на чемпіонаті світу-2018 відбудеться матч 2-го туру між збірними Нігерії та Ісландії.
Футболісти розпочнуть протистояння на стадіоні Волгоград-Арена о 18:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, напередодні у групі Аргентина сенсаційно була розгромлена Хорватією, тож у разі перемоги ісландці матимуть гарні шанси на вихід в 1/8 фіналу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій