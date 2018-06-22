Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 08:37
Тренер Аргентини: Не треба порівнювати Роналду й Мессі, в збірній унікальність Лео зникає
|Хорхе Сампаолі та Ліонель Мессі
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не розкриває в національній команді свій потенціал.
Про це після поразки від Хорватії (0:3) повідомив головний тренер аргентинців Хорхе Сампаолі.
"Роналду - відмінний гравець, подивіться тільки на список його нагород. Зараз не потрібно порівнювати його з Мессі, тому що в збірній унікальність Мессі зникає", - визнав фахівець.
"Можливо, футболісти не можуть пристосуватися до його гри. Це і моя вина теж", - цитує Сампаолі Р-Спорт.
Нагадаємо, що Мессі провалив поєдинок проти Хорватії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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