Тренер Аргентини: Не треба порівнювати Роналду й Мессі, в збірній унікальність Лео зникає

Хорхе Сампаолі та Ліонель Мессі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не розкриває в національній команді свій потенціал.

Про це після поразки від Хорватії (0:3) повідомив головний тренер аргентинців Хорхе Сампаолі.

"Роналду - відмінний гравець, подивіться тільки на список його нагород. Зараз не потрібно порівнювати його з Мессі, тому що в збірній унікальність Мессі зникає", - визнав фахівець.

"Можливо, футболісти не можуть пристосуватися до його гри. Це і моя вина теж", - цитує Сампаолі Р-Спорт.

Нагадаємо, що Мессі провалив поєдинок проти Хорватії.