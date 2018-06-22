Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії

Ліонель Мессі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі ухилився від запитань журналістів після поразки від хорватів (0:3).

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Мессі не заговорив ні з ким із медійників у мікст-зоні після гри.

Нагадаємо, що аргентинець провалив матч проти Хорватії.

Раніше тренер Аргентини визнав, що Мессі погано грає в збірній.