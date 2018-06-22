Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
383 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 09:20
Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії
|Ліонель Мессі
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі ухилився від запитань журналістів після поразки від хорватів (0:3).
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Мессі не заговорив ні з ким із медійників у мікст-зоні після гри.
Нагадаємо, що аргентинець провалив матч проти Хорватії.
Раніше тренер Аргентини визнав, що Мессі погано грає в збірній.
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