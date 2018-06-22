Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 09:39
Корея - Мексика: анонс матчу ЧС-2018
23 червня на чемпіонаті світу відкриється 2-й тур у групі F.
Так, о 18:00 на стадіоні Ростов-Арена зіграють збірні Кореї та Мексики.
Мексика у першому турі створила сенсацію, здолавши самих чемпіонів світу німців, а Корея поступилася Швеції. При цьому азіати втратили ключового захисника Пак Чу Хо. Цікаво, що в обидвох матчах було зафіксовано рахунок 1:0.
Мексиканці напевно зроблять все можливе, що забезпечити собі вихід у наступний раунд вже у 2-му турі. Але й корейці та їхній лідер Сон Хин Мін ще не сказали все, що хотіли сказати.
Нагадаємо, 23 червня також відбудеться матч у групі G між збірними Бельгії та Тунісу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій