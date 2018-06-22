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403 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 13:11
Марадона: Мессі - не лідер. Він фотографувався з козлом, але для початку нехай щось виграє
|Ліонель Мессі та Дієго Марадона
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона розкритикував свого співвітчизника Ліонеля Мессі після поразки від Хорватії (0:3).
Про це повідомляє Beinsports.com.
"Модрич був просто неповторний. Я хочу, щоб такі гравці були аргентинцями. Наші лідери - не лідери. У Мессі немає особистості лідера, він фотографувався з козлом - для початку виграй щось", - цитує Марадону sport.ua.
Нагадаємо, що Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини.
Раніше повідомлялося, що Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії.
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22.06.2018
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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