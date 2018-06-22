Марадона: Мессі - не лідер. Він фотографувався з козлом, але для початку нехай щось виграє

Ліонель Мессі та Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона розкритикував свого співвітчизника Ліонеля Мессі після поразки від Хорватії (0:3).

Про це повідомляє Beinsports.com.

"Модрич був просто неповторний. Я хочу, щоб такі гравці були аргентинцями. Наші лідери - не лідери. У Мессі немає особистості лідера, він фотографувався з козлом - для початку виграй щось", - цитує Марадону sport.ua.

Нагадаємо, що Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії.