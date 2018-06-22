Агуеро: Нехай Сампаолі говорить усе, що хоче. Ми засмучені та злі

Серхіо Агуеро

В розташуванні збірної Аргентини панує негативна атмосфера після поразки від Хорватії (0:3).

Про це сказав нападник збірної Серхіо Агуеро.

"Нехай Хорхе Сампаолі говорить все, що хоче (Сампаолі сказав, що футболісти не змогли пристосуватися до його ігрової схеми, - прим.). Ми засмучені та злі", - розповів форвард.

"Тепер ми залежимо від інших. Нам треба чекати дива в грі Ісландії, а потім спробувати перемогти Нігерію", - цитує Агуеро Olé.

Нагадаємо, що тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення.