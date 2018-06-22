Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
273 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 15:00
Агуеро: Нехай Сампаолі говорить усе, що хоче. Ми засмучені та злі
|Серхіо Агуеро
В розташуванні збірної Аргентини панує негативна атмосфера після поразки від Хорватії (0:3).
Про це сказав нападник збірної Серхіо Агуеро.
"Нехай Хорхе Сампаолі говорить все, що хоче (Сампаолі сказав, що футболісти не змогли пристосуватися до його ігрової схеми, - прим.). Ми засмучені та злі", - розповів форвард.
"Тепер ми залежимо від інших. Нам треба чекати дива в грі Ісландії, а потім спробувати перемогти Нігерію", - цитує Агуеро Olé.
Нагадаємо, що тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення.
Читай також
Останні публікації
21.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
22.06.2018
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій