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22.06.2018  15:57

Нігерія - Ісландія: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

 

22 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі D між збірними Нігерії та Ісландії

Гра розпочнеться о 18:00. 

Нігерійці у першому турі поступилися Хорватії 0:2, тоді як ісландці спромоглися вистояти проти Аргентини. 

При цьому для ісландців то був перший матч на чемпіонатах світу. 

У 2018 році африканці спромоглися виграти лише в одному із 5 матчів у рамках підготовки до ЧС - у поляків 1:0. В інших - тричі програли та один раз зіграли унічию. 

Прогнозуємо, що Нігерія пропустить свій один гол. 

Ісландці пропускають часто, але й забивають майже в усіх матчах. У 2015-2018 роках поєдинків із нулем забитих м'ячів було лише 7 (при 30 зіграних!). При цьому весь цей період островитяни грають одним і тим же складом. 

Тож прогнозуємо перемогу Ісландії 1:0. 

Нігерія - Ісландія

Прогноз Чемпіона: 0:1

Котирування БК Фаворит: 3,05 - 3,05 - 2,67

Очні зустрічі: 22.08.1981. ТМ. Ісландія - Нігерія - 3:0. 

Матчі на ЧС-2018: Аргентина - Ісландія - 1:1, Хорватія - Нігерія - 2:0.

Нагадаємо, 21 червня у групі D Аргентина несподівано поступилася Хорватії із розгромним рахунком.





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