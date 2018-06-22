Нігерія - Ісландія: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
22 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі D між збірними Нігерії та Ісландії.
Гра розпочнеться о 18:00.
Нігерійці у першому турі поступилися Хорватії 0:2, тоді як ісландці спромоглися вистояти проти Аргентини.
При цьому для ісландців то був перший матч на чемпіонатах світу.
У 2018 році африканці спромоглися виграти лише в одному із 5 матчів у рамках підготовки до ЧС - у поляків 1:0. В інших - тричі програли та один раз зіграли унічию.
Прогнозуємо, що Нігерія пропустить свій один гол.
Ісландці пропускають часто, але й забивають майже в усіх матчах. У 2015-2018 роках поєдинків із нулем забитих м'ячів було лише 7 (при 30 зіграних!). При цьому весь цей період островитяни грають одним і тим же складом.
Тож прогнозуємо перемогу Ісландії 1:0.
Нігерія - Ісландія
Прогноз Чемпіона: 0:1
Котирування БК Фаворит: 3,05 - 3,05 - 2,67
Очні зустрічі: 22.08.1981. ТМ. Ісландія - Нігерія - 3:0.
Матчі на ЧС-2018: Аргентина - Ісландія - 1:1, Хорватія - Нігерія - 2:0.
Нагадаємо, 21 червня у групі D Аргентина несподівано поступилася Хорватії із розгромним рахунком.
ЧС-2018
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22.06.2018
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