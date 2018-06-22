Бразилія здобула дебютну перемогу на ЧС-2018, але Неймар та Ко знову не переконали, що вони фаворити. ВІДЕО

Неймару вдалося отримати не лише жовту картку за симуляцію, але й забити перший гол на турнірі

22 червня збірна Бразилії здобула дебютну перемогу на ЧС-2018, здолавши в ендшпілі поєдинку Коста-Рику.

Бразильці дотисли Коста-Рику із воротарем Реала Кейлором Навасом у воротах на останніх хвилинах зустрічі: спочатку рахунок відкрив Філіппе Коутінью, а добив суперника Неймар - на 90+8 хвилині.

Таким чином, Бразилія очолила турнірну таблицю - принаймні до завершення матчу Сербія - Швейцарія, який розпочнеться о 21:00 у п'ятницю 22 червня.

Підопічні Тіте діяли за схожим із поєдинком проти Швейцарії сценарієм: почали справді тиснути на опонента вже у другій половині зустрічі. До цього костариканці трималися і грали максимально уважно.

Десь хвилин за 15 до кінця поєдинку Бйорн Куйперс призначив пенальті за начебто фол на Неймарі - бразилець падав дуже впевнено та ще й супроводжував трюк гучною озвучкою. Так, саме трюк, бо після консультації із ВАР-арбітром рефері скасував призначення 11-метрового штрафного удару, нагородивши зірку ще й жовтою карткою.

Але врешті-решт Бразилія забила: центр оборони червоно-синіх прогавив підключення Коутінью, і хавбек Барселони приніс пентакампеонам три очки. А в самому кінці Неймар все-таки забив і встановив остаточний рахунок. А після цього нерви зіркового нападника не витримали напруги і він розридався.

Бразильці не переконали, що вони фаворити турніру. Звісно з кожним матчем, принаймні у наступному протистоянні на стадії групового турніру селесао виглядатиме краще. Але серби - не Коста-Рика і можуть створити Бразилії більше проблем. Тому Неймару та Ко та їхньому наставнику Тіте слід замислитися...

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група E

22 червня

Бразилія – Коста-Рика 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Коутінью, 2:0 - 90+8 Неймар