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90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 20:50
Сербія - Швейцарія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Сербія - Швейцарія.
Сербія: Стойкович, Д.Тошич, Іванович, Міленкович, Коларов, Матич, Мілінкович-Савич, Мілівоєвич, Тадич, Мітрович
Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхтштайнер, Джака, Бехрамі, Джемайлі, Цубер, Шакірі, Сеферович.
Матч розпочнеться о 21:00.
#SRBSUI // TEAMS! pic.twitter.com/kdl1sDMghe— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 22 июня 2018 г.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
За цим посиланням ви дізнаєтеся де дивитися матч.
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