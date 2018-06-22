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22.06.2018  20:50

Сербія - Швейцарія: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Сербія - Швейцарія.

Сербія: Стойкович, Д.Тошич, Іванович, Міленкович, Коларов, Матич, Мілінкович-Савич, Мілівоєвич, Тадич, Мітрович

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхтштайнер, Джака, Бехрамі, Джемайлі, Цубер, Шакірі, Сеферович.

Матч розпочнеться о 21:00.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням ви дізнаєтеся де дивитися матч.





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