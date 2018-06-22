Неймар зізнався, чому плакав після гри з Коста-Рикою
|Неймар
Неймар розплакався після гри зі збірною Коста-Рики, тому щобув радий перемозі
Про це футболіст написав у своєму Instagram.
"Не всі знають, чого варто було потрапити сюди. Це сльози радості і прагнення до перемоги. У моєму житті нічого не діставалося легко, і не буде діставатися", - написав Неймар.
Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO ! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA. . . . 📷 @nogueirafoto
Нагадаємо, що бразильці на останніх хвилинах здолали збірну Коста-Рики.
До цього повідомлялося, що Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку.
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