Неймар зізнався, чому плакав після гри з Коста-Рикою

Неймар

Неймар розплакався після гри зі збірною Коста-Рики, тому щобув радий перемозі

Про це футболіст написав у своєму Instagram.

"Не всі знають, чого варто було потрапити сюди. Це сльози радості і прагнення до перемоги. У моєму житті нічого не діставалося легко, і не буде діставатися", - написав Неймар.

Нагадаємо, що бразильці на останніх хвилинах здолали збірну Коста-Рики.

До цього повідомлялося, що Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку.