Ісландія програла Нігерії та перевернула ситуацію у групі з Аргентиною. ВІДЕО

Збірна Ісландії поступилася Нігерії 0:2 та опинилася на одному рівні із Аргентиною, з якою зіграла унічию 1:1 у першому турі.

Хоча за грою ісландці і заслуговують на більше, ніж одне очко, їхня доля тепер залежатиме не лише відзустрічі із Хорватією (яку вони перегравали на стадії кваліфікації), а й від підсумку зустрічі нігерійців та аргентинців.

Нігерія показала, що її рано списали з рахунків, тим більше, що за складом це доволі цікава та сильна команда. 22 червня на перший план вийшли футболісти, які виступають у чемпіонаті АПЛ - Ахмед Муса із Лестера та Віктор Мозес із Челсі. Перший забив два голи, другий - був одним із асистентів.

При рахунку 0:2 ісландці пішли вперед, отримали непоганий шанс, щоб бодай розмочити рахунок, але Гільфі Сігурдссон пробив з 11-метрової позначки вище воріт.

Взагалі, незважаючи на рахунок, обидві команди щонайменше не розчарували. Особливо ісландці, які на цій першості є дебютантами. У будь-якому разі, ця команда може продовжити виступи у плей-офф ЧС-2018, але для цього їм, як вже зазначалося, потрібно виграти у Хорватії. І от лише тоді можна говорити про справжній рівень Ісландії.

Нагадаємо, що напередодні Хорватія розгромила Аргентину 3:0.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група D

22 червня

Нігерія – Ісландія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 49 А. Муса, 2:0 - 75 А. Муса

Нігерія - Узохо, Балогун, Трост-Еконг, Кеннет Омеруо, Мозес, Ндіді, Обі Мікел, Етебо (Івобі, 90), Ідову (Ебуехі, 46), Муса, Іхеаначо (Ігало, 85).

Ісландія - Галльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Сігурдссон (Інгасон, 65), Магнуссон, Гісласон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Сігурдссон, Б'ярнасон, Бедварссон (Сігурдарсон, 71), Фіннбогасон.

Попередження: Ідову (44).