Косовська перемога Швейцарії над Сербією або не обов'язково бути Мессі, щоб яскраво грати у футбол. ВІДЕО
22 червня збірна Швейцарії вирвала перемогу у Сербії, зробивши серйозну заявку на плей-офф чемпіонату світу-2018.
На гол Александра Митровича швейцарці відповіли влучними ударами Джердана Шачірі та Граніта Джаки - обидва футболісти етнічні косовські албанці, з якими у сербів уже тривалий час йдуть різного роду та рівня протистояння та конфлікти.
До речі, Шачірі вийшов на матч у бутсах із прапорами Швейцарії та Косова.
Серби відкрили рахунок після того, як Душан Тадич вивів на ударну позицію Митровича. Цей гол став для форварда Фулгема 15 у 18 останніх матчах збірної. Ще один статистичний факт: Джака підтвердив свою майстерність у виконанні дальніх ударів. Сербам він забив з-за меж штрафної - так, як робить це у 50 відсотках своїх результативних ударів.
Переможний гол Джака забивав після виходу один на один, на який він втік майже з центру поля.
За результатами матчів 2-го туру у групі E визначилася команда, яка вже не претендує на вихід в 1/8 фіналу - Коста-Рика. А от інші мають непогані шанси продовжити виступи на Мундіалі. 27 червня Сербія зустрінеться із Бразилією, а Швейцарія проекзаменує Коста-Рику.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група E
22 червня
Сербія – Швейцарія 1:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 - 5 Мітрович, 1:1 - 52 Джака, 1:2 - 90 Шачірі.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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22.06.2018
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