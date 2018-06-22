Косовська перемога Швейцарії над Сербією або не обов'язково бути Мессі, щоб яскраво грати у футбол. ВІДЕО

Збірні Сербії та Швейцарії порадували вболівальників яскравою грою на зустрічних курсах

22 червня збірна Швейцарії вирвала перемогу у Сербії, зробивши серйозну заявку на плей-офф чемпіонату світу-2018.

На гол Александра Митровича швейцарці відповіли влучними ударами Джердана Шачірі та Граніта Джаки - обидва футболісти етнічні косовські албанці, з якими у сербів уже тривалий час йдуть різного роду та рівня протистояння та конфлікти.

До речі, Шачірі вийшов на матч у бутсах із прапорами Швейцарії та Косова.

Серби відкрили рахунок після того, як Душан Тадич вивів на ударну позицію Митровича. Цей гол став для форварда Фулгема 15 у 18 останніх матчах збірної. Ще один статистичний факт: Джака підтвердив свою майстерність у виконанні дальніх ударів. Сербам він забив з-за меж штрафної - так, як робить це у 50 відсотках своїх результативних ударів.

Переможний гол Джака забивав після виходу один на один, на який він втік майже з центру поля.

За результатами матчів 2-го туру у групі E визначилася команда, яка вже не претендує на вихід в 1/8 фіналу - Коста-Рика. А от інші мають непогані шанси продовжити виступи на Мундіалі. 27 червня Сербія зустрінеться із Бразилією, а Швейцарія проекзаменує Коста-Рику.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група E

22 червня

Сербія – Швейцарія 1:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 - 5 Мітрович, 1:1 - 52 Джака, 1:2 - 90 Шачірі.