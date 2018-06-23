Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
654 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.06.2018  10:28

Стало відомо про повторення цікавого досягнення на ЧС, яке було встановлено понад 60 років тому

 Бразильці у матчі з Коста-Рикою були близькі до нульової нічиї, проте вирвали перемогу

На чемпіонаті світу-2018 було повторено досягнення, яке було встановлено ще на ЧС-1954 у Швейцарії. 

Так, жоден з перших 26 матчів ЧС-2018 не закінчився нульовою нічиєю. 

Цікаво, що востаннє команди не спромоглися забити жодного гола в основний час у фіналі ЧС-2014, коли німці вирвали перемогу у аргентинців уже наприкінці овертайму. 

Зазначимо, що найбільш повторюваний рахунок на Мундіалі-2018 - 1:0. Він повторювався 10 разів у 26 поєдинках турніру. 

Нагадаємо, напередодні Бразилія обіграла Коста-Рику, забивши 2 голи вже у доданий арбітром час.





Читай також
Мбаппе встановив унікальне досягнення на ЧС-2018
Ще одне унікальне досягнення було встановлене на ЧС-2018
Уругвай пробився в 1/8 фіналу ЧС-2018 та вивів туди Росію. ВІДЕО
Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
22.06.2018
ЧС-2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
 
Усі публікації
Новини
13:22
Футбол. У Луніна є внутрішній стрижень та величезний потенціал - тренер про сенсаційний трансфер таланта України у Реал
12:59
Бокс. Чи переможе Усик росіянина Гассієва у Москві: букмекери дали прогноз
12:44
ЧС-2018. Японія - Сенегал: анонс матчу ЧС-2018
12:29
Футбол. Вернидуб відкрив плани Зорі щодо оренди Луніна у Реала
12:06
Теніс. Ястремська посперечається за вихід у фінал турніру в Ілклі із росіянкою: розклад матчу
11:45
Футбол. Лунін: Давно вболіваю за Реал, тому відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати у Мадриді
11:26
Бокс. Ломаченко вже не Хайтек: український чемпіон зробив відверту заяву
11:05
ЧС-2018. Німеччина - Швеція: де дивитися матч ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.06.2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!