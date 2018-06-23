Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
654 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 10:28
Стало відомо про повторення цікавого досягнення на ЧС, яке було встановлено понад 60 років тому
|Бразильці у матчі з Коста-Рикою були близькі до нульової нічиї, проте вирвали перемогу
На чемпіонаті світу-2018 було повторено досягнення, яке було встановлено ще на ЧС-1954 у Швейцарії.
Так, жоден з перших 26 матчів ЧС-2018 не закінчився нульовою нічиєю.
Цікаво, що востаннє команди не спромоглися забити жодного гола в основний час у фіналі ЧС-2014, коли німці вирвали перемогу у аргентинців уже наприкінці овертайму.
Зазначимо, що найбільш повторюваний рахунок на Мундіалі-2018 - 1:0. Він повторювався 10 разів у 26 поєдинках турніру.
Нагадаємо, напередодні Бразилія обіграла Коста-Рику, забивши 2 голи вже у доданий арбітром час.
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