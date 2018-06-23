Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
196 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 11:05
Німеччина - Швеція: де дивитися матч ЧС-2018
23 червня на стадіоні Фішт у Сочі відбудеться матч 2-го туру у групі F між збірними Німеччини та Швеції.
Матч розпочнеться о 21:00.
Трансляцію поєдинку за участю чинних чемпіонів світу можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, 23 червня у цьому квартеті також зустрінуться збірні Кореї та Мексики.
Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини несподівано програла Мексиці у 1-му турі ЧС-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій