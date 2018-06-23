Німеччина - Швеція: де дивитися матч ЧС-2018

23 червня на стадіоні Фішт у Сочі відбудеться матч 2-го туру у групі F між збірними Німеччини та Швеції.

Матч розпочнеться о 21:00.

Трансляцію поєдинку за участю чинних чемпіонів світу можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, 23 червня у цьому квартеті також зустрінуться збірні Кореї та Мексики.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини несподівано програла Мексиці у 1-му турі ЧС-2018.