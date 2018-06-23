Давайте не прикидатися: Марадона зробив важливу заяву щодо збірної Аргентини та Мессі

Легендарний футболіст 1980-90-х років Дієго Армандо Марадона вважає, що Ліонелю Мессі не до снаги самотужки тягнути збірну Аргентини на ЧС-2018.

Про це він розповів в інтерв'ю.

"Коли я надягав форму збірної, я завжди віддавався повністю. Такі легенди, як Симеоне, Редондо, Каніджа, Луці та Гальєго, робили те ж саме. Я хочу поговорити з гравцями і змусити їх зрозуміти, що значить носити форму збірної", - каже екс-футболіст.

"Мессі? Давайте не прикидатися і не говорити, що одна людина може виграти чемпіонат світу. Лео грав так добре, як міг. Але важко робити все за інших", - цитує The Mirror Марадону.

Нагадаємо, раніше Марадона жорстко висловився щодо Ліонеля Мессі та його ролі у збірній Аргентини.

Як відомо, в активі Аргентини - лише одне очко після двох матчів. Заключний поєдинок альбіселесте проведуть проти Нігерії 26 червня.

Про причини невдалого виступу на ЧС-2018 альбіселесте читайте у матеріалі Чемпіона - Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини.