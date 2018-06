Збірна Бельгії розгромила Туніс на ЧС-2018

Збірна Бельгії здобуває перемогу над Тунісом у другому турі групового раунду ЧС-2018 із рахунком 5:2

Вже на 6-ій хвилині Еден Азар розвів воротаря і м'яч у різні сторони.

Через 10 хвилин перевагу подвоїв Лукаку.

У додатковий час першого тайму на 45+3 хвилині доводить рахунок своїх голів до 2-ох. На цей раз він філігранно перекинув воротаря тунісців.Дуже швидко Туніс відіграв один м'яч.

На 18-й хвилині Ділан Бронн після подачі з кутового забиває гол у правий кут воріт збірної Бельгії.

У другому таймі на 51-ні хвилині Еден Азар оформлює дубль.

У кінцівці тайму команди ще по разу відзнаилися: на 90-ій хвилині забиває Батшуаї, на 90+3 відповідає Вахбі Хазрі.

Як результат, впевнена перемога бельгійців.

Як відомо, у першому колі Бельгія розгромила Панаму.



У свою чергу, Туніс на останніх хвилинах пропустив від англійців.



Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група G

23 червня

Бельгія – Туніс 5:2 (3:1, 5:2)

Голи: 1:0 - 6 Азар, 2:0 - 16 Лукаку, 2:1 - 18 Бронн, 3:1 - 45+3 Лукаку, 4:1 - 51 Азар, 5:1 - 90 Батшуаї, 5:2 - 90+3 Вахбі Хазрі

Another quick change to the full-time graphic!



A blistering performance from #BEL who join #RUS on EIGHT goals from their opening two #WorldCup matches! pic.twitter.com/hX44IJB0Gm