Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
23.06.2018  16:54

Збірна Бельгії розгромила Туніс на ЧС-2018

 

Збірна Бельгії здобуває перемогу над Тунісом у другому турі групового раунду ЧС-2018 із рахунком 5:2

Вже на 6-ій хвилині Еден Азар розвів воротаря і м'яч у різні сторони. 

Через 10 хвилин перевагу подвоїв Лукаку.

У додатковий час першого тайму на 45+3 хвилині доводить рахунок своїх голів до 2-ох. На цей раз він філігранно перекинув воротаря тунісців.Дуже швидко Туніс відіграв один м'яч.

На 18-й хвилині Ділан Бронн після подачі з кутового забиває гол у правий кут воріт збірної Бельгії.

У другому таймі на 51-ні хвилині Еден Азар оформлює дубль.

У кінцівці тайму команди ще по разу відзнаилися: на 90-ій хвилині забиває Батшуаї, на 90+3 відповідає Вахбі Хазрі.

Як результат, впевнена перемога бельгійців.

Як відомо, у першому колі Бельгія розгромила Панаму.

У свою чергу, Туніс на останніх хвилинах пропустив від англійців.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група G

23 червня

Бельгія – Туніс 5:2 (3:1, 5:2)

Голи: 1:0 - 6 Азар, 2:0 - 16 Лукаку, 2:1 - 18 Бронн, 3:1 - 45+3 Лукаку, 4:1 - 51 Азар, 5:1 - 90 Батшуаї, 5:2 - 90+3 Вахбі Хазрі





Читай також
Німеччина - Швеція: де дивитися матч ЧС-2018
Корея - Мексика: де дивитися матч ЧС-2018
Нігерія - Ісландія: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
Сербія - Швейцарія: де дивитися матч ЧС-2018
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
22.06.2018
ЧС-2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
 
Усі публікації
Новини
18:14
Футбол. Зоря планує підсилится двома легіонерами
17:55
ЧС-2018. Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018
17:35
Футбол. Новачок УПЛ провів ще один гучний трансфер
17:17
ЧС-2018. Корея - Мексика: стартові склади на матч ЧС-2018
16:54
ЧС-2018. Збірна Бельгії розгромила Туніс на ЧС-2018
16:35
Футбол. Представники Зорі пройдуть стажування в Реалі
16:29
Теніс. Бондаренко вийшла в основну сітку турніру в Істборні
15:59
ЧС-2018. Польща - Колумбія: анонс матчу ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.06.2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!