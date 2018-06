Корея - Мексика: стартові склади на матч ЧС-2018

23 червня у рамках чемпіонату світу-2018 у групі F зустрінуться збірні Південної Кореї та Мексики.

Матч розпочнеться о 18:00 на Ростов Арені.

Визначилися стартові склади команд на поєдинок.

Південна Корея: Х.У. Чо, Є. Лі, М.В. Кім, Є. Г. Кім, Х.С. Чжан, С.Ч. Чу, С.Є. Кі, Дж.С. Лі, С.М. Мун, Х.М. Сон, Х.Ч. Хван.

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Еррера, Альварес, Лайюн, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Ернандес, Лосано.

