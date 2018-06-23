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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 17:17
Корея - Мексика: стартові склади на матч ЧС-2018
23 червня у рамках чемпіонату світу-2018 у групі F зустрінуться збірні Південної Кореї та Мексики.
Матч розпочнеться о 18:00 на Ростов Арені.
Визначилися стартові склади команд на поєдинок.
Південна Корея: Х.У. Чо, Є. Лі, М.В. Кім, Є. Г. Кім, Х.С. Чжан, С.Ч. Чу, С.Є. Кі, Дж.С. Лі, С.М. Мун, Х.М. Сон, Х.Ч. Хван.
Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Еррера, Альварес, Лайюн, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Ернандес, Лосано.
Meanwhile, in Rostov-on-Don...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 июня 2018 г.
We have the teams for #KORMEX!#WorldCup pic.twitter.com/fS5ufeqSot
Інформацію про те, де дивитися матч, можете переглянути тут.
Також, на нашому сайті ви можете переглянути календар ігор ЧС-2018.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій