Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018

Євген Левченко

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що збірна Бельгії повинна грати у фіналі ЧС-2018.

Про це екс-гравець збірної України написав у своєму Twitter.

"Дивлюся на Бельгію і думаю, а чим чорт не жартує! Зрозуміло, Туніс не показник, але з таким складом Бельгія повинна доходити до фіналу"? - Написав Левченко.

Смотрю на Бельгию и думаю, а чем черт не шутит! Понятно, Тунис не показатель, но с таким составом Бельгия должна доходить до финала! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 23 июня 2018 г.

Нагадуємо, що бельгійці у другому турі ЧС-2018 розгромили збірну Тунісу.

Раніше Бельгія впевнено розібралася зі збірної Панами.