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23.06.2018  17:55

Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018

Євген Левченко

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що збірна Бельгії повинна грати у фіналі ЧС-2018.

Про це екс-гравець збірної України написав у своєму Twitter.

"Дивлюся на Бельгію і думаю, а чим чорт не жартує! Зрозуміло, Туніс не показник, але з таким складом Бельгія повинна доходити до фіналу"? - Написав Левченко.

Нагадуємо, що бельгійці у другому турі ЧС-2018 розгромили збірну Тунісу.

Раніше Бельгія впевнено розібралася зі збірної Панами.





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