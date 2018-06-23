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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 17:55
Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018
|Євген Левченко
Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що збірна Бельгії повинна грати у фіналі ЧС-2018.
Про це екс-гравець збірної України написав у своєму Twitter.
"Дивлюся на Бельгію і думаю, а чим чорт не жартує! Зрозуміло, Туніс не показник, але з таким складом Бельгія повинна доходити до фіналу"? - Написав Левченко.
Смотрю на Бельгию и думаю, а чем черт не шутит! Понятно, Тунис не показатель, но с таким составом Бельгия должна доходить до финала!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 23 июня 2018 г.
Нагадуємо, що бельгійці у другому турі ЧС-2018 розгромили збірну Тунісу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій