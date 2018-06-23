Гравець збірної Хорватії: Передумав просити футболку в Мессі
|Анте Ребич
Форвард збірної Хорватії Анте Ребич очікував більшого від Аргентини на ЧС-2018.
Про це розповів сам нападник.
"Якщо чесно, я хотів попросити у Мессі футболку для мого друга. Він великий шанувальник Лео. Але аргентинці справили таке погане враження, що я передумав просити футболку в Мессі", - відзначив хорват.
"Якщо чесно, я чекав набагато більшого. Хоча б від тих футболістів, які грають у Прем'єр-лізі та звикли до високого ритму і єдиноборств", - продовжує Анте.
"Ви бачили Ніколаса Отаменді - на четвертій хвилині Манджукич обійшов його і той почав качатися по газону.Я розчарований поведінкою, їх недотриманням фейр-плей, не кажучи вже про те, як вони нас провокували. Спортсмени повинні вміти програвати", - наводить слова Ребича Goal.
Нагадуємо, що аргентинці розгромно програли збірній Хорватії.
Сам же Мессі провалив цей поєдинок.
ЧС-2018
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23.06.2018
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