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23.06.2018  19:35

Петі продовжив кампанію по знищенню Мессі

Емануель Петі

Екс-гравцю збірної Франції Емануелю Петі не сподобалася гра Ліонеля Мессі на ЧС-2018.

Про це розповів сам Петі.

"Вибачте за мій язик, але Аргентина виглядає як ... Було соромно спостерігати за ними. Бачити, як Мессі йде з опущеною головою ... Йому повинно бути соромно", - говорить француз.

"Я теж не відчуваю до нього жалю. Думаю, Мессі повинен прокинутися, тому що, коли все складається для нього не так добре, він завжди здувається на полі, не показує ніякої реакції. Його там більше немає. Він не біжить, він йде. Він не турбується про м'ячі", - наводить слова Петі Tribalfootball.

Раніше Марадона зробив важливу заяву щодо збірної Аргентини та Мессі.

До цього аргентинці з розгромним рахунком поступилися збірній Хорватії.





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