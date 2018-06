Німеччина – Швеція: стартові склади команд

23 червня у рамках чемпіонату світу-2018 у групі F зустрінуться збірні Німеччини та Швеції.

Матч розпочнеться о 21:00 на стадіоні Фішт у Сочі.

Визначилися стартові склади команд на поєдинок.

Німеччина: Ноєр, Гектор, Рюдігер, Боатенг, Кімміх, Дракслер, Кроос, Мюллер, Руді, Вернер, Ройс

Швеція: Ульсен, Лустіг, Гранквіст, Ліндельоф, Августінссон, Ларссон, Екдаль, Берг, Форсберг, Классон, Тойвонен

And so, to our final match of the day...



Here are the teams for #GERSWE! #WorldCup pic.twitter.com/ehJXyVfTcU