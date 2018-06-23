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124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 20:13
Німеччина – Швеція: стартові склади команд
23 червня у рамках чемпіонату світу-2018 у групі F зустрінуться збірні Німеччини та Швеції.
Матч розпочнеться о 21:00 на стадіоні Фішт у Сочі.
Визначилися стартові склади команд на поєдинок.
Німеччина: Ноєр, Гектор, Рюдігер, Боатенг, Кімміх, Дракслер, Кроос, Мюллер, Руді, Вернер, Ройс
Швеція: Ульсен, Лустіг, Гранквіст, Ліндельоф, Августінссон, Ларссон, Екдаль, Берг, Форсберг, Классон, Тойвонен
And so, to our final match of the day...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 июня 2018 г.
Here are the teams for #GERSWE! #WorldCup pic.twitter.com/ehJXyVfTcU
Інформацію про те, де дивитися матч, можете переглянути тут.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій