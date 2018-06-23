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23.06.2018  20:55

Фабрегас розкритикував Роналду та розповів, які насправді голи забивав португалець

Сеск Фабрегас

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас не в захваті від дій Кріштіану Роналду в матчі за збірну Португалії з Іспанією (3:3) на ЧС-2018.

Про це розповів сам футболіст.

У тій грі Роналду став автором хет-трику.

"Так, він грає добре, але якщо ви подивитеся, що він зробив, то виходить забив пенальті, штрафний, і гол з удару, який повинен був брати де Хеа", - відзначив Сеск.

"Не можна сказати, що він і Португалія показали якісь красиві комбінації. Треба віддати належне Роналду, але його голи були забиті зі штрафних ударів, пенальті або помилки", - наводить слова Фабрегаса ВВС.

Раніше Петі звинуватив Мессі в поганій грі аргентинця.

До цього Роналду забив єдиний гол у матчі з Марокко.





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