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23.06.2018  22:15

Форвард збірної Перу втратив свідомість на тренуванні

Джефферсон Фарфан

Форвард збірної Перу Джефферсон Фарфан під час тренування національної команди в Хімках після сильного зіткнення з партнером отримав травму голови і втратив свідомість.

Фарфан покинув поле на машині швидкої допомоги і був доставлений в клініку.

Як в даний час стан гравця стабільно, він відчуває себе бадьоро.

Проте, Фарфан проведе в клініці всю сьогоднішню ніч.

Коли футболіст буде виписаний з лікарні і чи зможе взяти участь в заключній грі чемпіонату світу поки невідомо.

Найближчим часом має відбутися офіційна заява Федерації футболу Перу, повідомляє Elcomercio.pe.

Нагадуємо, що французи обіграли Перу в першому колі ЧС-2018.





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