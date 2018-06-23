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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 22:15
Форвард збірної Перу втратив свідомість на тренуванні
|Джефферсон Фарфан
Форвард збірної Перу Джефферсон Фарфан під час тренування національної команди в Хімках після сильного зіткнення з партнером отримав травму голови і втратив свідомість.
Фарфан покинув поле на машині швидкої допомоги і був доставлений в клініку.
Як в даний час стан гравця стабільно, він відчуває себе бадьоро.
Проте, Фарфан проведе в клініці всю сьогоднішню ніч.
Коли футболіст буде виписаний з лікарні і чи зможе взяти участь в заключній грі чемпіонату світу поки невідомо.
Найближчим часом має відбутися офіційна заява Федерації футболу Перу, повідомляє Elcomercio.pe.
Нагадуємо, що французи обіграли Перу в першому колі ЧС-2018.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій