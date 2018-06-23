Мексика перемогла Корею: азіати знову не заслуговували на поразку, але ацтеки були проти. ВІДЕО

23 червня на чемпіонаті світу збірна Мексики обіграла Корею 2:1 та майже забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.

Корейці, як і у попередньому поєдинку проти Швеції знову показали непогану гру, проте не набрали очок. А мексиканці скоріше за все забезпечили собі 7 поспіль потрапляння у плей-офф ЧС. Востаннє ацтеки не виходили в 1/8 фіналу на ЧС-1990.

Цікаво, що в усіх цих випадках мексиканці вилітали на першій же стадії плей-офф. Але то вже інша історія: на цьому ЧС, судячи з усього, ця команда може піти далі і повторили щонайменше вихід в 1/4 фіналу, як було у 1986-му.

Тим часом Карлос Вела взявся виконувати 14-й пенальті на ЧС-2018. І реалізував його.

Після перерви корейці пішли вабанк, проте їм забракло влучності та гостроти. Та й голкіпер Гільєрмо Очоа, а також захисник Карлос Сальседо робили все можливе, щоб азіати не забили.

На 66-й хвилині Хавьєр Ернандес забив свій 4-й гол за три Мундіалі.

Ну а корейці забили вже тоді, коли було запізно - на 90+3 хвилині Сон Хин Мін красивим ударом вразив ворота мексиканців.

Заключний тур у групі F відбудеться 27 червня - Корея зіграє із Німеччиною, а Мексика - із Швецією.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група F

23 червня

Корея – Мексика 1:2 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 26 Вела, 0:2 - 66 Ернандес, 1:2 - 90+3 Сон Хин Мін.