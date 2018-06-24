Алієв: Я в захваті від збірної Росії
|Олександр Алієв
Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв приємно здивований грою збірної Росії на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
"Зачекайте, у Аргентини ще все попереду. Нігерія зробила їм подарунок, усе тепер залежить від них: обігравати Нігерію і проходите далі. Але взагалі такий чемпіонат світу, рахунки вражаючі, виграють команди, про які навіть не думали... Але Аргентина, я думаю, своє слово ще не сказала. І Мессі останнього слова ще не сказав", - вважає українець.
"Як то кажуть, дохла конячка пре на старті, подивимося, що далі буде. Поки не можу нікого виокремити, усі хороший футбол показують. Особисто я в захваті від збірної Росії", - заявив Алієв.
Нагадаємо, що Алієв пояснив, чому залишив ФК Хмельницький.
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