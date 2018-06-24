Тренер збірної Швеції: Нас взбісила надмірна радість німців

Збірна Німеччини світкує гол Крооса / ФК Байер

Збірна Швеції обурена надмірною радістю Німеччини, яка забила гол на останній хвилині (2:1) і не вилетіла з групи на чемпіонаті світу.

Про це повідомив головний тренер шведів Янне Андерссон.

"Німці почали святкувати прямо у нас на очах. На нашій лавці багато людей розлючені. Я був дуже злий. Коли матч закінчується, ти тиснеш руки і йдеш. Не можна поводитися так, як це зробили німці", - важає фахівець.

"Про тактику зараз складно говорити. У мені стільки всього зараз кипить. Не хочу нікого не звинувачувати, але на Бергу міг би бути пенальті. А німці не так багато створили. Мені зараз складно аналізувати. Це найгірший фінал гри в моїй кар'єрі", - зізнався тренер.

"Гол забили дуже пізно, ми були дуже втомленими. Ми втратили м'яч у момент, коли могли створити хороший шанс. Цей штрафний - неймовірне індивідуальне досягнення", - цитує Андерссона sports.ru.

Нагадаємо, що збірна Німеччини у фантастичній кінцівці здобула перемогу над Швецією.