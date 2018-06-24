Японія - Сенегал: де дивитися матч ЧС-2018

24 червня на чемпіонаті світу в групі Н зіграють збірні Японії та Сенегалу.

Початок гри - о 18:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Японія - Сенегал.

У першому турі Японія перемогла Колумбію.