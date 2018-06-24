Англія - Панама: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі G між збірними Англії та Панами.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Хендерсон, Лінгард, Лофтус-Чік, Тріппьєр, Янг, Стерлінг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурільо, Торрес, Ескобар, Девіс, Гомес, Купер, Годой, Барсенас, Родрігес, Перес.

Матч розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Англія - Панама.

У першому турі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.