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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 14:00
Англія - Панама: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі G між збірними Англії та Панами.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Хендерсон, Лінгард, Лофтус-Чік, Тріппьєр, Янг, Стерлінг, Кейн.
Панама: Пенедо, Мурільо, Торрес, Ескобар, Девіс, Гомес, Купер, Годой, Барсенас, Родрігес, Перес.
Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Англія - Панама.
У першому турі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.
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