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24.06.2018  14:00

Англія - Панама: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі G між збірними Англії та Панами.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Хендерсон, Лінгард, Лофтус-Чік, Тріппьєр, Янг, Стерлінг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурільо, Торрес, Ескобар, Девіс, Гомес, Купер, Годой, Барсенас, Родрігес, Перес.

Матч розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Англія - Панама.

У першому турі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.





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