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24.06.2018  16:51

Англія і Панама забили сім голів на двох

 

Збірна Англії розгромила команду Панами в матчі другого туру ЧС-2018.

Зустріч завершилась перемогою англійців - 6:1.

Як відомо, в першому колі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс. А Панама з розгромним рахунком поступилася бельгійцям.

Таким чином, Англія і Бельгія оформили вихід у плей-офф. 

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група G

24 червня

Англія – Панама 6:1 (5:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 8 Стоунз, 2:0 – 22, пенальті Кейн, 3:0 – 36 Лінгард, 4:0 – 40 Стоунз, 5:0 – 45, пенальті Кейн, 6:0 – 62 Кейн, 6:1 – 78 Балой





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