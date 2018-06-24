Англія і Панама забили сім голів на двох

Збірна Англії розгромила команду Панами в матчі другого туру ЧС-2018.

Зустріч завершилась перемогою англійців - 6:1.

Як відомо, в першому колі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс. А Панама з розгромним рахунком поступилася бельгійцям.

Таким чином, Англія і Бельгія оформили вихід у плей-офф.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група G

24 червня

Англія – Панама 6:1 (5:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 8 Стоунз, 2:0 – 22, пенальті Кейн, 3:0 – 36 Лінгард, 4:0 – 40 Стоунз, 5:0 – 45, пенальті Кейн, 6:0 – 62 Кейн, 6:1 – 78 Балой

#ENG 6:1 #PAN



Англию - с уверенной победой, рекордом по количеству голов в одном матче ЧМ и выходом в плей-офф! 👏

Панаму - с 1-м в истории голом на Чемпионате мира! #ENGPAN #ЧМ2018 pic.twitter.com/TVis6JJORt