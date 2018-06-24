Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 16:51
Англія і Панама забили сім голів на двох
Збірна Англії розгромила команду Панами в матчі другого туру ЧС-2018.
Зустріч завершилась перемогою англійців - 6:1.
Як відомо, в першому колі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс. А Панама з розгромним рахунком поступилася бельгійцям.
Таким чином, Англія і Бельгія оформили вихід у плей-офф.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група G
24 червня
Англія – Панама 6:1 (5:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 8 Стоунз, 2:0 – 22, пенальті Кейн, 3:0 – 36 Лінгард, 4:0 – 40 Стоунз, 5:0 – 45, пенальті Кейн, 6:0 – 62 Кейн, 6:1 – 78 Балой
#ENG 6:1 #PAN— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 червня 2018 р.
Англию - с уверенной победой, рекордом по количеству голов в одном матче ЧМ и выходом в плей-офф! 👏
Панаму - с 1-м в истории голом на Чемпионате мира! #ENGPAN #ЧМ2018 pic.twitter.com/TVis6JJORt
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