Японія – Сенегал: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі H між збірними Японії і Сенегалу.

Японія: Кавасіма, Седзі, Нагатомо, Шібасакі, Харагуті, Кагава, Інуї, Осако, Хасебе, Сакай, Йосіда

Сенегал: Х. Н'Діайє, Кулібалі, Ідрісса, Сане, Мане, Сабалі, Н. Н'Діайє, А. Н'Діайє, Сарр, Ньянг, Ваге

Матч розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що раніше Чемпіон публікував анонс матчу Японія - Сенегал.

Також була інформація про те, де де дивитися матч Японія - Сенегал.