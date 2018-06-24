Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 17:39
Японія – Сенегал: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі H між збірними Японії і Сенегалу.
Японія: Кавасіма, Седзі, Нагатомо, Шібасакі, Харагуті, Кагава, Інуї, Осако, Хасебе, Сакай, Йосіда
Сенегал: Х. Н'Діайє, Кулібалі, Ідрісса, Сане, Мане, Сабалі, Н. Н'Діайє, А. Н'Діайє, Сарр, Ньянг, Ваге
Матч розпочнеться о 18:00.
Нагадаємо, що раніше Чемпіон публікував анонс матчу Японія - Сенегал.
Також була інформація про те, де де дивитися матч Японія - Сенегал.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій