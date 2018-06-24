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24.06.2018  18:30

Салах хоче залишити збірну Єгипту через Кадирова

Салах і Кадиров

Півзахисник збірної Єгипту Мохамед Салах має намір покинути команду в зв'язку з тим, що сталося з ним в Чеченській республіці, де базуються єгиптяни під час ЧС-2018.

Президент Чечні Рамзан Кадиров раніше на цьому тижні зустрівся з 26-річним гравцем і присвоїв йому звання почесного громадянина республіки.

Салах вважає, що його використовували, стверджує CNN з посиланням на джерело, близьке до гравця.

Футболіст не хоче бути залученим в нефутбольні історії або бути використаним на догоду чиємусь політичному іміджу, пише tribuna.com.

Єгиптяни вже втратили шанси на вихід в плей-офф ЧС-2018 і останній матч на турнірі проведуть з Саудівською Аравією 25 червня. 

Раніше повідомлялося, що феноменальний Салах грає на ЧС заради 100 млн єгиптян.





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