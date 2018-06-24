Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
789 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 18:30
Салах хоче залишити збірну Єгипту через Кадирова
|Салах і Кадиров
Півзахисник збірної Єгипту Мохамед Салах має намір покинути команду в зв'язку з тим, що сталося з ним в Чеченській республіці, де базуються єгиптяни під час ЧС-2018.
Президент Чечні Рамзан Кадиров раніше на цьому тижні зустрівся з 26-річним гравцем і присвоїв йому звання почесного громадянина республіки.
Салах вважає, що його використовували, стверджує CNN з посиланням на джерело, близьке до гравця.
Футболіст не хоче бути залученим в нефутбольні історії або бути використаним на догоду чиємусь політичному іміджу, пише tribuna.com.
Єгиптяни вже втратили шанси на вихід в плей-офф ЧС-2018 і останній матч на турнірі проведуть з Саудівською Аравією 25 червня.
Раніше повідомлялося, що феноменальний Салах грає на ЧС заради 100 млн єгиптян.
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій