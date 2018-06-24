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24.06.2018  18:38

Англія - Панама: феєрія Стоунза, хет-трик Кейна та історичний гол Панами. ВІДЕО


Збірна Англії не залишила каменя на камені від збірної Панами в 2-му турі групи G ЧС-2018.

Більш-менш рівна гра тривала перші 10-15 хвилин, у які англійці непоспішаючи прибрали ініціативу в свої руки, точніше ноги. І вже на 8-й хвилині,  Джон Стоунз розтріляв ворота збірної Панами після подачі з кутового. Забитий гол ще більше заспокоїв родоначальників футболу й вони продовжили контролювати м'яч. На 20-й хвилині Лінгарда заробив пенальті: Гарі Кейн не залишив шансів голкіперу відправивши м'яч у верхній кут воріт.

А за 16 хвилин сам хавбек МЮ став автором голу: Джессі отримав м'яч від Стерлінга та шикарним обвідним ударом зробив рахунок 3:0. І це лише з6-а хвилина гри.Але англійці й не думали збавляти оберти. 40-а хвилина гри 4:0: Стоунз робить дубль, вчасно опинившись на добиванні після штрафного удару. Далі більше: автор дублю Джон Стоунз заробив ще один пенальті, який холоднокровно реалізував Кейн.

Тож 5:0 на користь англійців після першого тайму.

У 2-му таймі прийшла черга забивати з гри й лідеру британців Гарі Кейну. Хоча гол вийшов дещо курйозний. Вийшовший на заміну Рубен Лофтус-Чик, змістився з флангу в центр та пробив по воротах і м'яч зрадницьки для панамців влучив у п'яту Кейну та зрикошетів у дальній кут воріт.

У час, який залишився, основна інтрига заключалася в тому чи зможе збірна Панами забити свій перший історичний гол на Мундіалях. Таки змогла: після подачі зі штрафного Рікардо Авілою Феліпе Балой встановий підсумковий рахунок.

Отже, 6:1 і англійці слідом за бельгійцями впевнено крокують у 1/8 фіналу. Цікаво, що обидві збірні мають абсолютно ідентичні показники. Тому доля першого місця у групі визначиться в очному протистоянні.

Нагадаємо, що гра Англія - Бельгія відбудеться 28 червня о 21:00.

Напередодні, гра Бельгія - Туніс закінчилася впевненою перемогою підопічних Мартінеса 5:2.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група G

24 червня

Англія – Панама 6:1 (5:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 8 Стоунз, 2:0 – 22, пенальті Кейн, 3:0 – 36 Лінгард, 4:0 – 40 Стоунз, 5:0 – 45, пенальті Кейн, 6:0 – 62 Кейн, 6:1 – 78 Балой

Англия – Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Хендерсон, Тріппьєр (Роуз, 70), Янг, Лофтус-Чик, Лінгард (Делф, 63), Стерлінг, Кейн (Варді, 63).

Панама – Пенедо, Мурілью, Торрес, Ескобар, Девис, Гомес (Балой, 69), Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авіла, 63), Родрігес, Перес.

Попередження: Купер (10), Лофтус-Чик (23), Ескобар (45), Мурілью (72).





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