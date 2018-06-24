Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 19:46
Японія і Сенегал зіграли в результативну нічию
В матчі другого туру ЧС-2018 команди Японії і Сенегалу зіграли в результативну нічию 2:2.
Як відомо, в першому турі Японія перемогла Колумбію, а Сенегал виграв у Польщі.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група H
24 червня
Японія – Сенегал 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 11 Мане, 1:1 – 34 Інуі, 1:2 – 71 Ваге, 2:2 – 78 Хонда
#JPN 2-2 #SEN— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 червня 2018 р.
Никто в этой игре не хотел уступать - и никто не уступил. Боевая ничья в Екатеринбурге! 🔥#JPNSEN pic.twitter.com/IF3IYaZD9g
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