Японія і Сенегал зіграли в результативну нічию

В матчі другого туру ЧС-2018 команди Японії і Сенегалу зіграли в результативну нічию 2:2.

Як відомо, в першому турі Японія перемогла Колумбію, а Сенегал виграв у Польщі.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група H

24 червня

Японія – Сенегал 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 11 Мане, 1:1 – 34 Інуі, 1:2 – 71 Ваге, 2:2 – 78 Хонда