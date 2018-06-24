Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 20:11
Кличко привітав збірну Німеччини з перемогою над Швецією
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко привітав збірну Німеччини з футболу з перемогою над Швецією.
Про це він написав у своєму Твіттері.
Das war Willenskraft pur. Gratulation. "Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist" #FACE #wm2018 #GERSWE pic.twitter.com/8k68pKR2hX— Klitschko (@Klitschko) 23 червня 2018 р.
"Це була чиста сила волі. Вітаю. Якщо це не кінець, то ще нічого не втрачено ", - написав Кличко.
Як відомо, Тоні Кроос після гри заявив, що треба мати яйця, щоб так провести другий тайм, як його зіграли німці.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій