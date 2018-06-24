Кличко привітав збірну Німеччини з перемогою над Швецією

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко привітав збірну Німеччини з футболу з перемогою над Швецією.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Це була чиста сила волі. Вітаю. Якщо це не кінець, то ще нічого не втрачено ", - написав Кличко.

Як відомо, Тоні Кроос після гри заявив, що треба мати яйця, щоб так провести другий тайм, як його зіграли німці.